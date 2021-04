Verona Fiorentina 0-0 LIVE: occasione per Vlahovic (Di martedì 20 aprile 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Hellas Verona e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Fiorentina 0-0 MOVIOLA 1? PARTITI – Iniziata la partita al Bentegodi 3? occasione Verona – Bessa con un colpo sotto cerca di sorprendere la difesa viola. Biraghi salva sulla linea. 8? MEGLIO IL Verona – Avvio più propositivo della squadra di Juric. 11? occasione Fiorentina – Bello stacco di testa di Vlahovic su una punizione defilata ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? PARTITI – Iniziata la partita al Bentegodi 3?– Bessa con un colpo sotto cerca di sorprendere la difesa viola. Biraghi salva sulla linea. 8? MEGLIO IL– Avvio più propositivo della squadra di Juric. 11?– Bello stacco di testa disu una punizione defilata ...

