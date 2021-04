UK, Carlo il “quasi re”, ma la Regina non abdicherà (Di martedì 20 aprile 2021) Di fatto il reggente è il figlio di Elisabetta e Filippo ma la sovrana non ha intenzione di rinunciare al trono Con la morte del Duca di Edimburgo il Principe Filippo, potrebbero cambiare gli equilibri di corte della Royal Family. In Inghilterra, i principali quotidiani sono convinti di una cosa: la Regina Elisabetta II non ha intenzione di abdicare ma il principe Carlo si sta facendo strada. Il figlio maggiore di Elisabetta e del compianto Filippo di fatto ha preso in mano la situazione e secondo il Daily Mirror avrebbe anche avuto un incontro con i membri della Royal Family per fare i punto della situazione ma anche per cercare una rappacificazione tra Harry e il resto della famiglia. Inoltre Carlo avrà un ruolo importante anche nella politica internazionale: la Regina non svolge più viaggi e visite oltre oceano e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) Di fatto il reggente è il figlio di Elisabetta e Filippo ma la sovrana non ha intenzione di rinunciare al trono Con la morte del Duca di Edimburgo il Principe Filippo, potrebbero cambiare gli equilibri di corte della Royal Family. In Inghilterra, i principali quotidiani sono convinti di una cosa: laElisabetta II non ha intenzione di abdicare ma il principesi sta facendo strada. Il figlio maggiore di Elisabetta e del compianto Filippo di fatto ha preso in mano la situazione e secondo il Daily Mirror avrebbe anche avuto un incontro con i membri della Royal Family per fare i punto della situazione ma anche per cercare una rappacificazione tra Harry e il resto della famiglia. Inoltreavrà un ruolo importante anche nella politica internazionale: lanon svolge più viaggi e visite oltre oceano e ...

