Tende in casa, ogni quanto lavarle? Tutte le risposte in base al tipo di lavaggio e di tessuti (Di martedì 20 aprile 2021) Avete le Tende alle finestre di casa e non avete idea della frequenza con cui dovrebbero essere lavate ? Temete lo sporco, la polvere e gli acari, ma avete paura di danneggiare i tessuti? Ecco Tutte ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Avete lealle finestre die non avete idea della frequenza con cui dovrebbero essere lavate ? Temete lo sporco, la polvere e gli acari, ma avete paura di danneggiare i? Ecco...

Advertising

giandlerbing : Se il coprifuoco sarà fino al 31 luglio siete tutti invitati il 2 a casa mia a festeggiare il mio compleanno. Ho… - MarcoFIORelly : @anna_pensil Sai che, in Olanda, sono tutti come te? Senza tende in casa - TaniaTortelli : @Frances_Mengela Senti il bagno in toto, come la cucina se rifai casa è bene spenderci e farli come vuoi, ma la rub… - trabs62 : @anna_pensil A casa neanche io, solo in studio perché dietro la finestra ho un distributore di benzina e non è prop… - rosagomitolo : RT @Ilregnodelleme1: I prima e il dopo?? Rosa per calamita fatta di carta ma trasformata, dipinta a mano e lucidata?? Realizzata per una ric… -