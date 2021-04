Superlega, il precedente del basket: lo scisma (vincente) dell’Eurolega per gestire le coppe puntando su marketing, impianti ed eventi (Di martedì 20 aprile 2021) Il dibattito sulla nascita della European Super League di calcio non è nuovo a chi mastica di dinamiche sportive, della sua politica e delle sue ragioni economiche. Qualcosa di simile nei fatti è già avvenuto nel 2000, quando invece del temuto Millennium Bug nacque la moderna Euroleague basketball che prese, di fatto e di forza, il comando della principale competizione per club a livello continentale. Successe in un momento molto particolare, proprio quando la federazione internazionale (FIBA) stava per varare un nuovo modello di competizione: la SuproLeague, definita la realizzazione di un sogno dall’allora segretario generale Boris Stankovic e invece avvertita come un incubo dai maggiori club europei, che misero in piedi in pochi mesi un nuovo modello di competizione iniziando una battaglia tutt’ora in corso con le massime istituzioni sportive. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il dibattito sulla nascita della European Super League di calcio non è nuovo a chi mastica di dinamiche sportive, della sua politica e delle sue ragioni economiche. Qualcosa di simile nei fatti è già avvenuto nel 2000, quando invece del temuto Millennium Bug nacque la moderna Euroleagueball che prese, di fatto e di forza, il comando della principale competizione per club a livello continentale. Successe in un momento molto particolare, proprio quando la federazione internazionale (FIBA) stava per varare un nuovo modello di competizione: la SuproLeague, definita la realizzazione di un sogno dall’allora segretario generale Boris Stankovic e invece avvertita come un incubo dai maggiori club europei, che misero in piedi in pochi mesi un nuovo modello di competizione iniziando una battaglia tutt’ora in corso con le massime istituzioni sportive. Lo ...

Advertising

fattoquotidiano : Superlega, il precedente del basket: lo scisma (vincente) dell’Eurolega per gestire le coppe puntando su marketing,… - infoitsport : La Superlega e il precedente nel basket che non ha insegnato nulla - MattiaGaudio91 : @massimo_macs @AsoiafE @FBiasin Non può. Non ha nessuna base giuridica suo cui fondare le sue accuse. Il precedente… - andreatartari76 : RT @federdaniele: Superlega, Grillo, martellamento dei numeri, riaperture e pass vaccinale (sulla cui potenziale iniquità nei confronti di… - polnapoli : RT @DanieleBibo: PUNTO 1 - 'I club fondatori sono 15. Alla Superlega parteciperanno, in aggiunta ad essi, altre 5 squadre che si provvederà… -