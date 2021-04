Superlega | calciatori del Liverpool si oppongono | “Non ci piace | non la vogliamo”

(Di martedì 20 aprile 2021) Idelsialla. I giocatori del club inglese hanno espresso la loro posizione in merito alla nuova competizione continentale annunciata lunedì, dicendosi contrari. “Non cie nonsucceda. Questa è la nostra posizione collettiva” si legge in una nota ufficiale dei, “la nostra devozione a questo club calcistico e i suoi tifosi è assoluta e incondizionata“. pic.twitter.com/X2ZFqJ9T4L — Jordan Henderson (@JHenderson) April 20, 2021 SportFace.

...posizione da parte di UEFA che non ha usato giri di parole nel definire diuno 'sputo' verso chi vive, ama e lavora nel calcio, arrivando addirittura a minacciare di escludere i...15.20 - Diha parlato anche Andrea Pirlo in conferenza stampa: 'Progetto per lo sviluppo ... 'Esclusioni da parte dell'Uefa? I procuratori ci hanno chiesto di tutelare icon delle ...Tra i vari commenti sull’idea della nuova Superlega, c’è anche quella del dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino che ha commentato la vicenda sul proprio profilo Twitter: “ L’idea di Superlega rappre ...Impazza la protesta di istituzioni, calciatori, società di calcio e anche di tantissimi tifosi contro la nascita della nuova Superlega Europea, di cui la Juvent ...