Sea of Stars | un' ora di gameplay dell' interessante RPG retrò

(Di martedì 20 aprile 2021) Sabotage Studios ha rilasciato uno speciale videoa durata di un'ora relativo al suo retro-RPG Sea of, in arrivo nel 2022 su PC e console. Nonostante sia un RPG a turni di stampo nipponico sulla falsariga di Chrono Trigger, Sea offunge da prequel a The Messenger -titolo precedente di genrere platform- e vanta un approccio più moderno, pur mantenendo uno stile d'altri tempi. La storia narra di due Figli del Solstizio il cui destino è combinare i propri poteri, relativi al sole e alla luna, per propiziare un rito di Magia'Eclissi, unica speranza contro le demoniache forze del malvagio alchimista, Fleshmancer. Leggi altro...

Advertising

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #SeaofStars: un'ora di gameplay dell'interessante RPG retrò - Eurogamer_it : #SeaofStars: un'ora di gameplay dell'interessante RPG retrò - GamingToday4 : Sea of Stars: nuovo breve trailer per il GDR vecchio stile - MarcelloVanic : @PinoFasciano Ma infatti , data la vicinanza con Rebellion. Di solito nei ppv presentano nuovi volti e spero che fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sea Stars

The Games Machine

... from farm to table,to store." Food Lion is committed to developing a program that enables ... Additionally, Food Lion carries products rated by Guiding, a proprietary nutrition guidance ...Ieri Sabotage Studio ha fatto una live streaming in cui è stata svelata una nuova zona diof, ovvero il dungeon Moorlands . Poco fa è stato ri - postato tutto su YouTube , che potete vederlo qui sotto. Il filmato dura oltre un'ora , e fa da panoramica all'esplorazione dei ...Sabotage Studios ha rilasciato uno speciale video gameplay della durata di un'ora relativo al suo retro-RPG Sea of Stars, in arrivo nel 2022 su PC e console. Nonostante sia un RPG a turni di stampo ...Sea of Stars torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay | Sabotage Studios illustra e commenta oltre un'ora di gameplay.