Roma. ‘Basta rientrare in piena notte o all’alba’: spunta un cartello per i sacerdoti che violano il coprifuoco (Di martedì 20 aprile 2021) «Pur essendo spiacevole, sono costretto a richiamare ai Reverendi Ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente il coprifuoco imposto dalle Autorità Stata. Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso che vi siano rientri in Casa alle 0:30, 2:00 e 2:15 di notte. Il sottoscritto pur essendo molto disponibile, non è tenuto ad alzarsi in piena notte per soccorrere qualche confratello incappato nei rigori delle Forze dell’Ordine. Pertanto a chi capita, spetterà l’onere di dimostrare chi sono, che cosa facevano in giro in piena notte o verso l’alba. Grato per l’attenzione, saluto con cordialità». E’ gentile ma fermo, il richiamo fatto da Monsignor Battista Ricca, Direttore Casa del Clero di via della Scrofa, dove alloggiano diversi prelati che ultimamente sono stati fermati per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) «Pur essendo spiacevole, sono costretto a richiamare ai Reverendi Ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente ilimposto dalle Autorità Stata. Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso che vi siano rientri in Casa alle 0:30, 2:00 e 2:15 di. Il sottoscritto pur essendo molto disponibile, non è tenuto ad alzarsi inper soccorrere qualche confratello incappato nei rigori delle Forze dell’Ordine. Pertanto a chi capita, spetterà l’onere di dimostrare chi sono, che cosa facevano in giro ino verso l’alba. Grato per l’attenzione, saluto con cordialità». E’ gentile ma fermo, il richiamo fatto da Monsignor Battista Ricca, Direttore Casa del Clero di via della Scrofa, dove alloggiano diversi prelati che ultimamente sono stati fermati per ...

