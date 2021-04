Real Madrid | Zidane | «Non ho parlato della Superlega con i miei calciatori»

(Di martedì 20 aprile 2021) L’allenatore delZinedinesi tiene lontano dalle discussioni sullaZinedine, allenatore del, in conferenza stampa alla vigiliapartita contro il Cadice mantiene le distanze dalle discussioni relative alla nascitache vede i Blancos in prima fila. «Igiocatori ed io abbiamosolopartita di domani, niente. Ci interessa il nostro gioco e niente di più. Sono qui per la partita di domani e per parlare del nostro match. Non è il mio lavoro parlaree non dico la mia opinione. Mi interessa solo la partita di ...

... chi la giocherà e cosa può succedere al calcio europeo Le dichiarazioni di Uefa e Fifa arrivano quasi in contemporanea a quelle di Florentino Perez , numero 1 dele del progetto ...E' impegnato sulla Superlega, ma la priorità per Florentino Perez resta il. Nella lunga intervista a Chiringuito de Jugones, il numero 1 del club blanco, assicura che un ritorno di CR7 ...In queste ore, non si placano le polemiche sulla nascita della Superlega. In molti sono contrari e in modo particolare UEFA e FIFA stanno cercando delle contromosse per impedire ai 12 club fondatori d ...Anche Roma e Napoli “avranno il diritto di partecipare”. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, deus ex machina dello strappo che sta squassando il calcio europeo, apre al coinvolgimento del ...