Occhiali da sole | vibrazioni nostalgiche e sperimentazioni

Life&People.it Gli Occhiali da sole, must have di questa primavera estate rispecchiano i tempi in cui viviamo. La nostalgia del passato si manifesta con il ritorno alla semplicità e il desiderio di trasformazione che enfatizza forme e colori. Il trend Occhiali di questa stagione calda non vi farà passare inosservate sia che il vostro stile sia sobrio o audace. Che si preferisca il ritorno alle origini o l'evasione verso l'innovazione e l'avanguardia, gli Occhiali da sole più iconici di questa stagione sono gli oversize, senza compromessi. I volumi e le dimensioni extralarge sono sensuali, eccessive, donano un mix di mistero e fascino, accentuano il concetto di protezione e comodità. Modelli avvolgenti che strizzano l'occhio alle forme: rotonde e squadrate o ai colori total black o ...

