Meteo | perturbazione in allontanamento | ma permane l’instabilità

(Di martedì 20 aprile 2021) Lache ha lambito l’Italia in questi giorni è in, ma continuano a farsi sentire alcuni effetti negativi: le previsioniLanumero 7 di aprile è inverso l’est Europa, ma l’atmosfera sarà ancora instabile. Quest’oggi si verificheranno diversi rovesci o temporali all’estremo Nord-Est, sull’Appennino e nelle zone interne delle L'articolo proviene da Inews.it.

Coda dellache interesserà ancora il Sud Italia all'inizio del weekend mentre altrove è atteso un rapido ma temporaneo miglioramento delle condizioni. Anche la prossima settimana ...' 'Mercoledì giornata di pausa tra sole e qualche nube ma tempo in genere asciutto, mentre tra giovedì e venerdì è atteso il passaggio di una nuovacon piogge e rovesci intermittenti e ...La perturbazione che ha lambito l'Italia in questi giorni è in allontanamento, ma continuano a farsi sentire alcuni effetti negativi: le previsioni meteo ...La perturbazione non è più sull'Italia ma ha lasciato dietro di sé un po' di instabilità, che si farà sentire soprattutto al Centrosud ...