Juventus, lo scambio Dybala-Pogba fa nascere un problema (Di martedì 20 aprile 2021) La Juventus deve decidere il futuro di Paulo Dybala: l’assalto a Pogba però non può avvenire con uno scambio E’ Paulo Dybala il ‘tesoretto’ della Juventus per arrivare ad un grande acquisto. Per l’attaccante argentino il futuro sembra segnato e lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Ladeve decidere il futuro di Paulo: l’assalto aperò non può avvenire con unoE’ Pauloil ‘tesoretto’ dellaper arrivare ad un grande acquisto. Per l’attaccante argentino il futuro sembra segnato e lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusUn : #Juve, addio #Ronaldo? #Mendes lavora ad uno scambio clamoroso! I DETTAGLI -> - infoitsport : Calciomercato Juventus, colpo in attacco: si tratta per lo scambio - infoitsport : Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Idea scambio in Premier - CorkScrew12 : Ah, il bel calcio di una volta, quelli con i valori, quello dello scambio Anastasi-Boninsegna deciso a tavolino da… - Ftbnews24 : #JuveGenoa #Juve verso #AtalantaJuventus @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine #Cristiano… -