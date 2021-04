Istantanee da un microcosmo postmoderno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Istantanee microcosmo

L'Eurispes.it

Undi polvere, traffico, chiasso, pattuglie. Abir è figlia di questo mondo " da mezzo ... E come in certe composizioni digitali, la realtà allinea minuscolein una sequenza ...... senza fretta, lungo un nastro d'asfalto rovente che fotografafiabesche di mirabile ... Uno, nessuno e centomila , dove Girgenti viene descritta come un piccoloche assume ...Fausto Lama e DJ California – ovvero il duo urban pop Coma_Cose – ci avevano avvertiti durante i giorni di Sanremo: «Fiamme negli occhi non è una preview del disco. Forse è la sfumatura più leggera e ...