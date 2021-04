Giornata Mondiale della Terra | la moda è presente all’appello

(Di martedì 20 aprile 2021) Life&People.it Il 22 aprile si celebra lae la, come altri settori esce in campo per dare il suo contributo a sostegno dell’ambiente. Il tema dell’anno corrente sarà Restore our Earth. Istituita dagli Stati Uniti nel 1970, la ricorrenza nasce con l’intento di diffondere maggiore consapevolezza riguardo alle problematiche che affliggono il nostro pianeta e le scelte che compiamo tutti i giorni nei suoi confronti. Sebbene l’Earth Day quest’anno compie 51 anni, è solamente dal 2009 che sono iniziate le prime e vere campagne di sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa pioniera che contribuì alla nascita delle successive fu “Green Generation Campaign”. Un progetto che aveva come scopo la ricerca e lo sfruttamento di nuove fonti di energia rinnovabile responsabili di ...

51^ Giornata Mondiale della Madre Terra delle Nazioni Unite RESTORE OUR EARTH DAY al liceo da Vinci di Bisceglie. 20/04/2021. Il 22 aprile, si ricorda la "Giornata Mondiale dell