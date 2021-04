Gazzetta: è difficile che Insigne rinnovi se il Napoli non si qualifica in Champions (Di martedì 20 aprile 2021) La sfida di giovedì sera tra Napoli e Lazio potrebbe decretare definitivamente quale delle due formazioni sarebbe dentro o fuori dalla prossima Champions, scrive la Gazzetta dello Sport. In questa sfida potrebbe giocare un ruolo fondamentale il capitano Lorenzo Insigne. L’ultima parte de campionato potrebbe rappresentare infatti uno spartiacque per il suo futuro. È chiaro che se non viene firmato il rinnovo entro la fine della stagione, il Napoli lo metterebbe sul mercato. De Laurentiis vorrebbe giungere ad un accordo entro luglio o al massimo agosto, ma la discussione si annuncia complicata Dal momento che lo stallo sulla trattativa è arrivato per ragioni economiche, è chiaro che, senza la partecipazione del Napoli alla Champions e i relativi introiti, appare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) La sfida di giovedì sera trae Lazio potrebbe decretare definitivamente quale delle due formazioni sarebbe dentro o fuori dalla prossima, scrive ladello Sport. In questa sfida potrebbe giocare un ruolo fondamentale il capitano Lorenzo. L’ultima parte de campionato potrebbe rappresentare infatti uno spartiacque per il suo futuro. È chiaro che se non viene firmato il rinnovo entro la fine della stagione, illo metterebbe sul mercato. De Laurentiis vorrebbe giungere ad un accordo entro luglio o al massimo agosto, ma la discussione si annuncia complicata Dal momento che lo stallo sulla trattativa è arrivato per ragioni economiche, è chiaro che, senza la partecipazione delallae i relativi introiti, appare ...

