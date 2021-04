Fiamme in un appartamento | mamma e figlia in salvo insieme ad altri condomini

(Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - Paura in via Vasari, ad Ancona. I vigili del fuoco sono accorsi per un incendio in unal secondo piano.in un, vigili del fuoco all'opera in via Vasari. In ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme appartamento

corriereadriatico.it

ANCONA - Paura in via Vasari, ad Ancona. I vigili del fuoco sono accorsi per un incendio in unal secondo piano.in un, vigili del fuoco all'opera in via Vasari. In casa c'erano madre e figlia del Bangladesh, sono uscite di corsa insieme ad altri condomini. Il rischio è il propagarsi delle ...Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso tecnico urgente ha permesso di trarre in salvo una persona che era rimasta bloccata all'interno dell'in. Una volta recuperata e ...Due le persone evacuate dai vigili del fuoco con l’autoscala ANCONA, 20 aprile 2021 – Paura questa mattina ad Ancona per l’incendio che ha coinvolto un appartamento al secondo piano di via Vasari. In ...Vigili del fuoco al lavoro I Vigili del fuoco stanno intervenendo ad Ancona in via Vasari per l’incendio di un appartamento al secondo piano. Sul posto due squadre dei pompieri che con l’ausilio dell’ ...