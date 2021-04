Elisa Isoardi dopo l’infortunio e l’addio all’Isola dei Famosi 2021: “Eccomi qua”. Come sta (Di martedì 20 aprile 2021) La scorsa settimana l’Isola dei Famosi 2021 ha perso in un colpo solo due pezzi da novanta: Brando Giorgi ed Elisa Isoardi hanno dovuto lasciare l’Honduras per motivi di salute. Mentre l’attore si era isolato dal gruppo per una lunga serie di incomprensioni, la conduttrice si è fatta subito amare dai naufraghi ma soprattutto dal pubblico. dopo l’eliminazione, è finita in una nuova spiaggia con Vera Gemma e Miryea Stabile, formando il gruppo delle amazzoni che ha conquistato i telespettatori. Poi l’infortunio all’occhio mentre stava cucinando che, a malincuore, l’ha costretta ad abbandonare il reality di Ilary Blasi. In diretta la Isoardi è apparsa con l’occhio bendato e ha annunciato la necessità di tornare in Italia: “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) La scorsa settimana l’Isola deiha perso in un colpo solo due pezzi da novanta: Brando Giorgi edhanno dovuto lasciare l’Honduras per motivi di salute. Mentre l’attore si era isolato dal gruppo per una lunga serie di incomprensioni, la conduttrice si è fatta subito amare dai naufraghi ma soprattutto dal pubblico.l’eliminazione, è finita in una nuova spiaggia con Vera Gemma e Miryea Stabile, formando il gruppo delle amazzoni che ha conquistato i telespettatori. Poiall’occhio mentre stava cucinando che, a malincuore, l’ha costretta ad abbandonare il reality di Ilary Blasi. In diretta laè apparsa con l’occhio bendato e ha annunciato la necessità di tornare in Italia: “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però ...

