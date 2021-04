Diritti tv | Lega A | 23 aprile nuova assemblea dei club

(Di martedì 20 aprile 2021) LaSerie A torna a riunirsi per parlare ditv, aspettando il nuovo incontro della prossima settimana sul tema della Super. Venerdì 23infatti i 20si ritroveranno in ...

tartaruga20201 : RT @PeppeBille: Breve storia triste. La super lega dei Club super-indebitati si rivolge a J.P. Morgan per farsi finanziare. Tra qualche ann… - secondarepubbl1 : @borghi_claudio @Zoth2021 @Marko_Morandi @Gilgamesh__Fate lei, Bagnai e gli altri, abbandonate la Lega, fondate il… - Karim59296126 : @SpudFNVPN Spud tralasciando la questione superlega, fossi a capo della lega serie a cosa faresti per rendere il no…

LaSerie A torna a riunirsi per parlare ditv, aspettando il nuovo incontro della prossima settimana sul tema della Superlega. Venerdì 23 aprile infatti i 20 club si ritroveranno in ......di tutela deidei tifosi 'Il recente proclama dei 12 club costituenti la Superlega ha inferto un colpo mortale, non solo e non tanto all'impianto europeo del calcio (UEFA, FIFA,Calcio ...Con un comunicato ufficiale, la Federsupporter (Associazione che tutela i diritti dei tifosi) prende posizione in merito alla Superlega e chiede penalizzazione ...i diritti umani e la stabilità geopolitica dell’area sud asiatica. (Icona News) – dice il leader della Lega – Sono lontane, nel 2022, farò il possibile affinché non sia un presidente della Repubblica ...