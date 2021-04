Cortina Digital Forum | Cortina For Us c' è

(Di martedì 20 aprile 2021)For Us è lieta di invitarvi alla prima edizione del(#CDF2021), che si svolgerà virtualmente il 22 e il 23 aprile 2021, con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea e di diverse istituzioni italiane e non. Si prospetta una due giorni di eventi online dedicati alle nuove tendenze dele. Con l'obiettivo di portare la manifestazione "fisicamente" ad'Ampezzo già dal 2022, ilvuole diventare un evento di alto livello nel cuore delle Dolomiti. L'obiettivo è realizzarsi come 'Davos dele', ovvero un punto di riferimento per le grandi sfide e opportunità ...

Lo ha anticipato Sandra Alverà, ideatrice di Cortina digital forum, una "due giorni" di eventi online sulle nuove tendenze del digitale che si terrà (ovviamente in forma virtuale ...