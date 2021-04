Canzone Segreta, l'ultima puntata stasera su Rai1: gli ospiti (Di martedì 20 aprile 2021) ultima puntata, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi: chi saranno gli ospiti in studio. Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi in onda stasera su Rai1 alle 21:25, è giunto all'ultima puntata, un appuntamento speciale dal titolo "stasera Canzoni Segrete". Protagonisti della serata saranno gli ospiti Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi, mentre in questo gran finale rivivranno potentissime anche le più riuscite sorprese musicali della prima stagione, in una sorta di "Best of": a Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021), in ondasualle 21:25, di, lo show condotto da Serena Rossi: chi saranno gliin studio., lo show condotto da Serena Rossi in ondasualle 21:25, è giunto all', un appuntamento speciale dal titolo "Canzoni Segrete". Protagonisti della serata saranno gliAdriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi, mentre in questo gran finale rivivranno potentissime anche le più riuscite sorprese musicali della prima stagione, in una sorta di "Best of": a Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith. ...

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: CANZONE SEGRETA: L'ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI SERENA ROSSI DIVENTA QUASI UN 'MEGLIO DI' - TV_Italiana : Eccezionalmente di martedì, STASERA andrà in onda l'ultima puntata di #CanzoneSegreta: ecco gli ospiti previsti. - Bellacanzoneit : Replica in TV: quando e dove rivedere Canzone Segreta #canzonesegreta - Bellacanzoneit : Canzone Segreta è in diretta o registrato? (20 aprile) #canzonesegreta -