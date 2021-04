Al via progetto 'racchette in classe' (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Saranno almeno 450 le scuole tennis riconosciute dalla Fit che potranno adottare le Scuole Primarie, accompagnate da un insegnante Fit (Tennis, Beach Tennis e Padel), da un tecnico della FITeT e da un tecnico della Fipt, per la realizzazione del progetto “racchette in classe”, validato da Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'anno 2021. La Federazione Italiana Tennis (Tennis, Beach Tennis e Padel), la Federazione Italiana Tennis Tavolo e la Federazione Italiana Palla Tamburello, in sinergia fra loro, promuovono infatti a livello nazionale il progetto racchette in classe, iniziativa che nasce con l'intento di avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tutte le discipline. L'iniziativa è supportata da Kinder Joy of moving, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Saranno almeno 450 le scuole tennis riconosciute dalla Fit che potranno adottare le Scuole Primarie, accompagnate da un insegnante Fit (Tennis, Beach Tennis e Padel), da un tecnico della FITeT e da un tecnico della Fipt, per la realizzazione delin”, validato da Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'anno 2021. La Federazione Italiana Tennis (Tennis, Beach Tennis e Padel), la Federazione Italiana Tennis Tavolo e la Federazione Italiana Palla Tamburello, in sinergia fra loro, promuovono infatti a livello nazionale ilin, iniziativa che nasce con l'intento di avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tutte le discipline. L'iniziativa è supportata da Kinder Joy of moving, il ...

Sport: al via progetto 'racchette in classe' (2) (Adnkronos) - Tramite il Progetto "Racchette in Classe" si offre l'opportunità alle Scuole Tennis della tipologia Top, Super e Standard, eccezionalmente Basic e Club, e alle Scuole di Beach Tennis e d ...

