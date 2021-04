WTA Istanbul 2021 | Sara Errani cede in due set ad Ana Konjuh nel 1° turno sulla terra turca

(Di lunedì 19 aprile 2021) Niente da fare per, impegnata nel primodel WTA di(Turchia). L’azzurra (n.112 del mondo) è stata sconfitta dalla croata (wild card) Anaper 7-5 6-2 in 1 ora e 38 minuti di gioco. Una buona partita perche però nelle fasi decisive del primo parziale è un po’ calata e poi nella seconda il contraccolpo psicologico della frazione prente perso si è fatto sentire. Indubbiamente, il fondamentale della battuta non è stato dalla parte dell’italiana. Nel primo set, come consuetudine nel tennis femminile, va in scena il “festival del break”.risale la china in tre circostanze dai break di ritardo del terzo, quinto e del nono game. Purtroppo per Sarita l’undicesimo gioco è ancora una volta negativo al servizio e ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Errani ? Cede subito al primo turno del torneo di Istanbul Sara Errani. La 33enne, n. 112 del ranking, è stata sconfit… - WeAreTennisITA : Errani ? Cede subito al primo turno del torneo di Istanbul Sara Errani. La 33enne, n. 112 del ranking, è stata sco… - RaiSport : ?? #Errani subito eliminata nel torneo di #Istanbul La romagnola è stata sconfitta in due set dalla croata… - SnizeMaster : WTA: Istanbul: R1: ??????Gasanova ML @ 2.45 Pinn ??????Ferro ML @ 1.84 Pinn - federtennis : RT @SuperTennisTv: Sara Errani e Ana Konjuh aprono il programma sul Centrale del #WTA 250 di Istanbul! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Istanbul

Ubi Tennis

Viktorija Golubic (86), dopo la finale raggiunta ma persa a Monterrey, subito tornata al successo battendo Nuria Parrizas - Diaz (161) nel primo turno di. L'elvetica si imposta per 6 - 4 2 - 6 6 - 3 in poco ......250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sulla terra rossa di, in Turchia. La 33enne romagnola, numero 112 del ranking, è stata sconfitta per 7 - 5 6 - 2, in un'ora ...ISTANBUL (TURCHIA) - Sara Errani e' stata eliminata all'esordio del "TEN BNP Paribas Tennis Championships", Wta 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sulla terra rossa di ...Niente da fare per Sara Errani, impegnata nel primo turno del WTA di Istanbul (Turchia). L'azzurra (n.112 del mondo) è stata sconfitta dalla croata (wild card) Ana Konjuh per 7-5 6-2 in 1 ora e 38 min ...