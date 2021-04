Superlega, Salvini punge: “Agnelli? Atteggiamento padronale e spocchioso” (Di martedì 20 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni del Processo di 7 Gold, Matteo Salvini ha inevitabilmente parlato del tema scottante della Superlega. “Credo sia una trattativa commerciale, alla fine si troverà una sorta di accordo – ha affermato il leader della Lega – Di sicuro nessuno può fare a meno dell’altro, non mi sembra possibile pensare a Juventus, Milan e Inter fuori dal campionato ma nemmeno ai 12 cavalieri dello zodiaco che partecipano alla Superlega. Spero che non si perda la poesia del calcio, che è il gioco più bello del mondo. Devo riconoscere la bontà dell’operazione commerciale, ci sono introiti importanti anche se fai schifo e oggi il titolo della Juventus volava. Io però voglio vincere sul campo, non in borsa.” In merito al presidente bianconero Andrea Agnelli, anche Salvini non le manda a dire: “Ha un ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni del Processo di 7 Gold, Matteoha inevitabilmente parlato del tema scottante della. “Credo sia una trattativa commerciale, alla fine si troverà una sorta di accordo – ha affermato il leader della Lega – Di sicuro nessuno può fare a meno dell’altro, non mi sembra possibile pensare a Juventus, Milan e Inter fuori dal campionato ma nemmeno ai 12 cavalieri dello zodiaco che partecipano alla. Spero che non si perda la poesia del calcio, che è il gioco più bello del mondo. Devo riconoscere la bontà dell’operazione commerciale, ci sono introiti importanti anche se fai schifo e oggi il titolo della Juventus volava. Io però voglio vincere sul campo, non in borsa.” In merito al presidente bianconero Andrea, anchenon le manda a dire: “Ha un ...

