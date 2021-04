Superlega | Salvini | “Mi piacciono le vittorie conquistate sul campo | non quelle comprate con i milioni in Borsa”

(Di lunedì 19 aprile 2021) MILANO – “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad unaeuropea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati. Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e inon sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione. Il calcio e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati. Milecon il sudore sul, noncon iin”. Così su Facebook il leader della Lega, Matteo, che boccia nettamente l’idea di unaeuropea. L'articolo L'Opinionista.

