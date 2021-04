Super League con Juve, Milan e Inter. Furiose Uefa e Fifa, no di Lega Serie A (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Riunione straordinaria della Lega Serie A alla quale hanno partecipato anche Juventus, Milan e Inter, nel giorno dell'annuncio della creazione della Super League di cui i tre club faranno parte. A quanto si apprende, la riunione si è conclusa ribadendo la posizione espressa nelle ore precedenti attraverso un comunicato congiunto con Uefa, le federazioni inglese, spagnola, Premier League, Liga e Figc, e cioè, di contrarietà al progetto. Alla riunione erano presenti tutti i club, colLegati. E per la Juventus, a quanto si apprende, è Intervenuto Andrea Agnelli che avrà un ruolo chiave nella Super League appena costituita e che è stata al centro del dibattito. E' ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Riunione straordinaria dellaA alla quale hanno partecipato anchentus,, nel giorno dell'annuncio della creazione delladi cui i tre club faranno parte. A quanto si apprende, la riunione si è conclusa ribadendo la posizione espressa nelle ore precedenti attraverso un comunicato congiunto con Uefa, le federazioni inglese, spagnola, Premier, Liga e Figc, e cioè, di contrarietà al progetto. Alla riunione erano presenti tutti i club, colti. E per lantus, a quanto si apprende, èvenuto Andrea Agnelli che avrà un ruolo chiave nellaappena costituita e che è stata al centro del dibattito. E' ...

