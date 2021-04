(Di lunedì 19 aprile 2021)daglifino allanel parco nazionale Kruger, in. E' la sorte toccata a un sospetto, come ha spiegato un funzionario della riserva naturale. Nei loro ...

Advertising

GassmanGassmann : Sudafrica, bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti... dispiace pochissimo. #saveAfricanElephants ?? - MediasetTgcom24 : Sudafrica, un bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti #elefanti - ediemilia : RT @GassmanGassmann: Sudafrica, bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti... dispiace pochissimo. #saveAfricanElephants ?? htt… - ALEXofPRIEST : RT @MediasetTgcom24: Sudafrica, un bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti #elefanti - Carmela_oltre : RT @GassmanGassmann: Sudafrica, bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti... dispiace pochissimo. #saveAfricanElephants ?? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica bracconiere

TGCOM

Calpestato dagli elefanti fino alla morte nel parco nazionale Kruger, in. E' la sorte toccata a un sospetto, come ha spiegato un funzionario della riserva naturale. Nei loro controlli di routine, le guardie forestali hanno avvistato tre cacciatori ...Stava fuggendo dai ranger del parco quando si sarebbe imbattuto in un branco di elefanti ed è morto. È la sorte che è capitata a un, nel. Altre tre persone hanno tentato di scappare dopo essere state avvistate dai ranger Siamo nel Kruger National Park (KNP), una delle più grandi riserve di caccia d'Africa, e ...Un secondo cacciatore è riuscito a scappare mentre un terzo è stato arrestato. I cacciatori di frodo erano stati avvistati dalle guardie forestali del parco nazionale Kruger durante i loro controlli d ...Stava fuggendo dai ranger del parco quando si è imbattuto in un branco di elefanti. È la sorte che è capitata a un bracconiere in Africa.