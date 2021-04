Stop al superbonus 110%? (Di lunedì 19 aprile 2021) Quel superbonus 110% che ha fatto gola a tanti, relativo ai lavori edilizi di efficientamento, antisismici o di demolizione e ricostruzione, sembra stia saltando. Allettante lo è stato sin da subito: si diceva che chi facesse interventi specifici sulla casa (tutti connessi al miglioramento energetico degli edifici e anche di demolizione e ricostruzione) nell’arco temporale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, non avrebbe speso nulla, anzi avrebbe avuto un 10% indietro. In realtà ora sembra che si vada verso un bonus del 75% per tutti, in nome di una semplificazione, per uscire da quella giungla delle detrazioni in ambito edilizio. Funzionerebbe così: una sola detrazione fiscale al 75% ma con applicazioni graduate in funzione del livello di efficientamento raggiunto dall’edificio, più beneficiari ammessi al bonus, via ogni complicazione burocratica a favore di uno snellimento delle procedure. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Quel superbonus 110% che ha fatto gola a tanti, relativo ai lavori edilizi di efficientamento, antisismici o di demolizione e ricostruzione, sembra stia saltando. Allettante lo è stato sin da subito: si diceva che chi facesse interventi specifici sulla casa (tutti connessi al miglioramento energetico degli edifici e anche di demolizione e ricostruzione) nell’arco temporale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, non avrebbe speso nulla, anzi avrebbe avuto un 10% indietro. In realtà ora sembra che si vada verso un bonus del 75% per tutti, in nome di una semplificazione, per uscire da quella giungla delle detrazioni in ambito edilizio. Funzionerebbe così: una sola detrazione fiscale al 75% ma con applicazioni graduate in funzione del livello di efficientamento raggiunto dall’edificio, più beneficiari ammessi al bonus, via ogni complicazione burocratica a favore di uno snellimento delle procedure.

