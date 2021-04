Scuola: Napoli, rientro in classe con preoccupazione (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – rientro in classe con preoccupazione per gli studenti della Scuola secondaria a Napoli, nonostante le misure adottate dai dirigenti scolastici, con turnazioni e distanziamento in entrata ed in uscita. Al liceo “Sannazaro”, nel quartiere Vomero (53 classi, 1300 studenti), i pareri sono unanimi. Preoccupati per possibili contagi ? “Certo” – rispondono tre ragazze di II° – oggi saremo presenti al 50% , ma se ci saremo tutti , ci saranno rischi”. “In 3° N , oggi saremo solo in tre”, dice Giulia” . Un segnale chiaro, che si unisce al rimpianto generale per la didattica a distanza. Ma mesi di lezioni in dad valgono le lezioni in aula? “Si – risponde Francesco, del biennio – l’ unico problema è la qualità della connessione Internet. Se il docente è in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiinconper gli studenti dellasecondaria a, nonostante le misure adottate dai dirigenti scolastici, con turnazioni e distanziamento in entrata ed in uscita. Al liceo “Sannazaro”, nel quartiere Vomero (53 classi, 1300 studenti), i pareri sono unanimi. Preoccupati per possibili contagi ? “Certo” – rispondono tre ragazze di II° – oggi saremo presenti al 50% , ma se ci saremo tutti , ci saranno rischi”. “In 3° N , oggi saremo solo in tre”, dice Giulia” . Un segnale chiaro, che si unisce al rimpianto generale per la didattica a distanza. Ma mesi di lezioni in dad valgono le lezioni in aula? “Si – risponde Francesco, del biennio – l’ unico problema è la qualità della connessione Internet. Se il docente è in ...

