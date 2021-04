Scuola | Bianchi | riapertura al 100% dal 26 aprile è una scelta politica

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Istruzione Patrizioha definito la volontà del presidente Draghi di riportare tutti i ragazzi in presenza a“un segno importante: laprima di tutto”. “È una indicazione, nel senso più alto della parola, che diamo al Paese: i problemi li affronteremo, non siamo ciechi, né distratti, siamo gente che lavora”, ha aggiunto in occasione dell’iniziativa Prima lapromossa in Senato oggi pomeriggio. La decisione del governo non ha però trovato d’accordo tutto il mondo scolastico. Per Mario Rusconi, presidente per il Lazio dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), “ladelle scuole del prossimo 26prevista dal governo con la presenza aldegli studenti delle superiori più ...