Microsoft Edge: aggiunte nuove funzionalità e features (Di lunedì 19 aprile 2021) Microsoft ha da poco lanciato una nuova versione del suo browser Edge sia per sistemi Windows sia per MacOS Oltre alla risoluzione di bug e alcuni fix, le nuove funzionalità introdotte da Microsoft includono anche una nuova modalità kids e la disponibilità per tutti gli utenti del Password Monitor. La modalità bambini rende più facile controllare dai genitori quali siti visitano i propri figli. Sono disponibili una serie di siti web approvati e che possono essere ampliati. Edge ha anche due impostazioni di età: 5-8 anni e 9-12 anni. Password Monitor invece è una funzionalità che permette all’utente di salvare le credenziali di accesso ai siti. In questo modo è possibile accedervi molto più velocemente. È inoltre in grado generare password con sequenze molto ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 aprile 2021)ha da poco lanciato una nuova versione del suo browsersia per sistemi Windows sia per MacOS Oltre alla risoluzione di bug e alcuni fix, leintrodotte daincludono anche una nuova modalità kids e la disponibilità per tutti gli utenti del Password Monitor. La modalità bambini rende più facile controllare dai genitori quali siti visitano i propri figli. Sono disponibili una serie di siti web approvati e che possono essere ampliati.ha anche due impostazioni di età: 5-8 anni e 9-12 anni. Password Monitor invece è unache permette all’utente di salvare le credenziali di accesso ai siti. In questo modo è possibile accedervi molto più velocemente. È inoltre in grado generare password con sequenze molto ...

Advertising

tuttoteKit : #Microsoft Edge: aggiunte nuove funzionalità e features #MicrosoftEdge #tuttotek - WindowsBlogIta : Come abilitare subito la modalità prestazioni in Microsoft Edge - HDblog : Microsoft Edge: la Modalità Performance si mostra nella build Canary - filippo_mol : Come abilitare subito la modalità prestazioni in Microsoft Edge - faggyvee : Come abilitare subito la modalità prestazioni in Microsoft Edge -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Xbox Cloud Gaming arriva in limited beta su iOS e Windows PC ... Xbox ha lanciato Xbox Cloud Gaming in versione limited beta sui browser Chrome ed Edge per PC ... 2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate Xbox Game Pass Giochi Microsoft ...

Microsoft xGame Pass Ultimate arriva su iPhone e iPad Gli utenti che sono già abbonati a Microsoft xGame Pass Ultimate riceveranno un invito per poter giocare anche su iPhone, iPad e computer tramite Safari, Google Chrome e Microsoft Edge. La ...

Una Performance Mode per il browser Microsoft Edge Punto Informatico Microsoft Edge: aggiunte nuove funzionalità e features Microsoft ha lanciato da pochissimo una nuova versione del suo conosciuto browser Edge sia per sistemi Windows sia per MacOS.

Xbox Cloud Gaming arriva su PC Windows 10,smartphone e tablet Apple in BETA Microsoft ha annunciato attraverso il blog ufficiale, che Xbox Cloud Gaming sarà lanciato in versione limited beta sui browser Chrome ed Edge per PC ...

... Xbox ha lanciato Xbox Cloud Gaming in versione limited beta sui browser Chrome edper PC ... 2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate Xbox Game Pass Giochi...Gli utenti che sono già abbonati axGame Pass Ultimate riceveranno un invito per poter giocare anche su iPhone, iPad e computer tramite Safari, Google Chrome e. La ...Microsoft ha lanciato da pochissimo una nuova versione del suo conosciuto browser Edge sia per sistemi Windows sia per MacOS.Microsoft ha annunciato attraverso il blog ufficiale, che Xbox Cloud Gaming sarà lanciato in versione limited beta sui browser Chrome ed Edge per PC ...