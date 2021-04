“Mi stai viziando”, Leone sgrida papà Fedez: il VIDEO è virale (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ intervenuto sulle sue storie in una simpatica gag con il figlioletto. Leone sgrida Fedez, e il VIDEO è già virale: “papà mi vizi!” Ancora protagonista assoluto dei social, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ intervenuto sulle sue storie in una simpatica gag con il figlioletto., e ilè già: “mi vizi!” Ancora protagonista assoluto dei social, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

vaIezegers : Leone che urla a Fedez “mi stai viziando” come se fosse consapevole del privilegio che ha nell’essere un Royal Baby mi fa scassare - Iledicarta : Leone che arrabbiato dice a Fedez “MI STAI VIZIANDO PAPÀ NON SI VIZIA” uguale a me che da anni cerco di insegnare a… - lookatcarmelo : nasce leone tutti: sarà super viziato quel bimbo! leone a 3 anni: 'papà mi stai già viziando! non si vizia!' ????????… - RUL820903 : Mi stai viziando guarda che poi ci prendo la mano?? - kekepo22 : ma domani esce una nuova song di fuwa? Fuwa mi stai viziando ao -

Ultime Notizie dalla rete : stai viziando “Mi stai viziando”, Leone sgrida papà Fedez: il VIDEO è virale BlogLive.it “Mi stai viziando”, Leone sgrida papà Fedez: il VIDEO è virale E' intervenuto sulle sue storie in una simpatica gag con il figlioletto. Leone sgrida Fedez, e il video è già virale: "Papà mi vizi!" ...

Leone sbotta e lancia una lezione a papà Fedez: ecco perché Fedez riprende nelle sue Instagram Stories il figlio Leone mentre gli da un'importante lezione di vita: ecco cos'è successo.

E' intervenuto sulle sue storie in una simpatica gag con il figlioletto. Leone sgrida Fedez, e il video è già virale: "Papà mi vizi!" ...Fedez riprende nelle sue Instagram Stories il figlio Leone mentre gli da un'importante lezione di vita: ecco cos'è successo.