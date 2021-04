Maturità 2021, Serafini (Snals): “Serve seconda dose ai docenti prima dell’avvio” (Di lunedì 19 aprile 2021) "Vogliamo che la scuola riapra in presenza ma siamo molto preoccupati: avremmo voluto un aggiornamento del protocollo di sicurezza con indicazioni precise invece tutto viene detto ma niente fatto e si riaprono le scuole". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) "Vogliamo che la scuola riapra in presenza ma siamo molto preoccupati: avremmo voluto un aggiornamento del protocollo di sicurezza con indicazioni precise invece tutto viene detto ma niente fatto e si riaprono le scuole". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2021, Serafini (Snals): “Serve seconda dose ai docenti prima dell’avvio” - JacopoNobili02 : RT @JacopoNobili02: 2021 anno importante, anno di svolta: a breve la patente e poi la maturità, LET'S GO! - JacopoNobili02 : 2021 anno importante, anno di svolta: a breve la patente e poi la maturità, LET'S GO! - sassuolo2000 : 'Terza media e maturità. Come saranno i nuovi esami?' Proseguono a Sassuolo gli incontri sui temi dell’insegnare, d… - ANSA_Legalita : Scuola: oggi incontri sindacati-Ministero. Su ripartenza, protocolli Maturità e reclutamento personale |#ANSA -