Mafia | processo trattativa | dal 17 maggio al via la requisitoria

(Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Inizierà il prossimo 17la discussione deld’appello nelsullatra Stato e. Lo ha deciso oggi il Presidente della Corte d’assise d’appello di Palermo Angelo Pellino. Le date previste sono il 17, il 24 e il 31. Gli imputati, che devono rispondere dell’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato, sono gli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, l’ex senatore Marcello Dell’Utri e i boss Bagarella e Cinà. In primo grado vennero condannati a pene comprese tra gli 8 ed i 28 anni di carcere. Sempre in primo grado erano state prescritte, come richiesto dai pubblici ministeri, le accuse nei confronti del pentito Giovanni Brusca. Mentre è stato assolto Nicola ...