Il Recovery arriva giovedì in Cdm, Draghi lima il testo con Bruxelles (Di lunedì 19 aprile 2021) La data cerchiata in rosso a palazzo Chigi è giovedì 22 aprile. Ordine del giorno: riunione del Consiglio dei ministri per il via libera al Recovery. Già domenica fonti di palazzo Chigi avevano smentito le indiscrezioni su un ritardo del Governo, assicurando che il piano sarebbe stato inviato a Bruxelles entro il 30 aprile. Ma la scelta di una data per il Cdm decisivo, a stretto giro, fra tre giorni, è il segnale voluto da Mario Draghi per chiudere la questione con la forza di un testo pronto con una settimana di anticipo. E anche se nel frattempo dalla Commissione europea è arrivato un segnale più che distensivo - conta di più la qualità che la tempistica - è stato lo stesso premier a insistere per chiudere la partita entro fine mese. Con un'assicurazione in tasca: si può fare perché ...

