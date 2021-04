Harry non torna da Meghan Markle: resta a Londra per la Regina (Di lunedì 19 aprile 2021) Harry non torna da Meghan Markle, almeno per il momento. Pare infatti che il Principe sia intenzionato a posticipare il rientro a Los Angeles per festeggiare il compleanno della Regina Elisabetta che il 21 aprile spegna 95 candeline. Il primo genetliaco senza Filippo dopo 73 anni. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Harry avrebbe prenotato un volo aperto per gli Stati Uniti, prova che avrebbe intenzione di fermarsi a Londra ancora qualche giorno, per stare accanto alla nonna che il 21 aprile compirà 95 anni, una meta significativa che Elisabetta dovrà però celebrare senza suo marito, il Principe Filippo, i cui funerali si sono svolti sabato 17 aprile, quindi nemmeno a una settimana di distanza dal compleanno di Sua Maestà. L’intenzione di Harry di ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 aprile 2021)nonda, almeno per il momento. Pare infatti che il Principe sia intenzionato a posticipare il rientro a Los Angeles per festeggiare il compleanno dellaElisabetta che il 21 aprile spegna 95 candeline. Il primo genetliaco senza Filippo dopo 73 anni. Secondo quanto riporta il Daily Mail,avrebbe prenotato un volo aperto per gli Stati Uniti, prova che avrebbe intenzione di fermarsi aancora qualche giorno, per stare accanto alla nonna che il 21 aprile compirà 95 anni, una meta significativa che Elisabetta dovrà però celebrare senza suo marito, il Principe Filippo, i cui funerali si sono svolti sabato 17 aprile, quindi nemmeno a una settimana di distanza dal compleanno di Sua Maestà. L’intenzione didi ...

Advertising

liasmemories : RT @96H4D1D: RIPETO: ciao ragazzx sto facendo un video per il fandom di harry!quindi se vuoi partecipare commenta qui sotto!(già mi scuso s… - raffy_nialler : Comunque io ancora non so qual è la mia era preferita di Harry - FLL1N_4LL_N_L0U : @adorelouou @T00V0UNG @Harry_Styles Se non ce la facciamo e le persone che non hanno mai votato si lamentano spacco… - allegrasaraa : RT @goldvnlarry: chi non vota viene picchiato da harry I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - sofiaxsoff : RT @AV3NGST: vi ricordo che dopo he Zayn ha lasciato la band, Harry aveva lasciato un posto vuoto per far sedere Zayn al suo solito posto,… -