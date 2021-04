Ferrero, una sfida vinta: il cacao usato è al 100% sostenibile (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Il Ghana, la Costa D’Avorio e, in misura minore, Camerun e Nigeria sono tra i principali produttori di cacao al mondo. Nel caso dei primi due, rappresenta anche una delle principali fonti di guadagno per le loro economie. Il settore è però da tempo sotto accusa per via dell’impatto sui delicati equilibri degli ecosistemi locali. Se questo non bastasse sono ancora tanti i bambini che vengono usati per raccogliere i chicchi delle piante. Il dibattito attorno a questi temi è aperto e coinvolge, per ovvi motivi, anche le industrie dolciarie. Portando, di recente, a più di qualche risultato. L’impegno di Ferrero per il cacao “sostenibile” E’ il caso ad esempio di Ferrero, che ha raggiunto l’obiettivo di utilizzare cacao proveniente solo da fonti sostenibili, nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Il Ghana, la Costa D’Avorio e, in misura minore, Camerun e Nigeria sono tra i principali produttori dial mondo. Nel caso dei primi due, rappresenta anche una delle principali fonti di guadagno per le loro economie. Il settore è però da tempo sotto accusa per via dell’impatto sui delicati equilibri degli ecosistemi locali. Se questo non bastasse sono ancora tanti i bambini che vengono usati per raccogliere i chicchi delle piante. Il dibattito attorno a questi temi è aperto e coinvolge, per ovvi motivi, anche le industrie dolciarie. Portando, di recente, a più di qualche risultato. L’impegno diper il” E’ il caso ad esempio di, che ha raggiunto l’obiettivo di utilizzareproveniente solo da fonti sostenibili, nel ...

