Ddl Zan, qualcosa non va: per me è in gioco la libertà di opinione (Di lunedì 19 aprile 2021) qualcosa si è inceppato nel percorso della legge Zan progettata per combattere l’omotransfobia. qualcosa non funziona nella sua formulazione. E’ stata una personalità sensibile ai temi della dignità della persona come Luigi Manconi a segnalare che la questione non si può ridurre allo scontro tra fautori della libertà e del rispetto da un lato e omofobi e intolleranti dall’altro. E’ in gioco la “più ampia libertà di opinione” (Manconi) come lamenta una parte significativa del mondo cattolico, ma non solo. Una militante del tutto laica come Paola Concia punta il dito sulla fraseologia “divisiva” delle definizioni incluse nella legge. Anche la regista Cristina Comencini, valdese, da dieci anni attiva sul fronte della lotta contro l’omofobia, è firmataria di un appello per una revisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)si è inceppato nel percorso della legge Zan progettata per combattere l’omotransfobia.non funziona nella sua formulazione. E’ stata una personalità sensibile ai temi della dignità della persona come Luigi Manconi a segnalare che la questione non si può ridurre allo scontro tra fautori dellae del rispetto da un lato e omofobi e intolleranti dall’altro. E’ inla “più ampiadi” (Manconi) come lamenta una parte significativa del mondo cattolico, ma non solo. Una militante del tutto laica come Paola Concia punta il dito sulla fraseologia “divisiva” delle definizioni incluse nella legge. Anche la regista Cristina Comencini, valdese, da dieci anni attiva sul fronte della lotta contro l’omofobia, è firmataria di un appello per una revisione ...

