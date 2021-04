Covid, “virus perde forza, caldo indebolisce anche le varianti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 ar – Covid e varianti: per Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), “i nuovi contagiati sono meno infettivi. Effetto caldo anche su variante inglese”. Covid, “sempre meno positivi” “Stiamo rivedendo quello che è successo lo scorso anno, e cioè che con l’arrivo della bella stagione il virus perde forza”. Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), descrive all’Adnkronos Salute “il fenomeno al quale stiamo assistendo da una settimana a questa parte”, tanto da poterlo considerare “un trend consolidato: assistiamo alla presenza di campioni positivi” al coronavirus “sempre in minor misura – riferisce l’esperto – con cariche virali estremamente basse, a tal punto che è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 ar –: per Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), “i nuovi contagiati sono meno infettivi. Effettosu variante inglese”., “sempre meno positivi” “Stiamo rivedendo quello che è successo lo scorso anno, e cioè che con l’arrivo della bella stagione il”. Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), descrive all’Adnkronos Salute “il fenomeno al quale stiamo assistendo da una settimana a questa parte”, tanto da poterlo considerare “un trend consolidato: assistiamo alla presenza di campioni positivi” al corona“sempre in minor misura – riferisce l’esperto – con cariche virali estremamente basse, a tal punto che è ...

Advertising

Open_gol : Non credono alle bare portate via dall'Esercito, alla pericolosità del virus, ai tamponi e ai vaccini E oggi si so… - chetempochefa : 'Dovremo convivere per sempre con COVID-19? Dovremo vaccinarci ogni anno?' La lezione di @RobertoBurioni della pun… - OrnellaVanoni : I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Com… - davide_schroeer : RT @t_scior: Il giornalista Samuel Eckert ha offerto 1 mil. di € a chi sarà in grado di dimostrare in maniera incontrovertibile l'esistenza… - Pietro_Otto : RT @_cieloitalia: 'Offre una ricompensa di $ 1,2 milioni a chiunque fornisca un campione isolato del virus COVID-19' Bubu, provaci tu.?? ht… -