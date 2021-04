Covid, babbo saluta la figlia per l'ultima volta con una videochiamata (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbracci e carezze attraverso gli schermi di tablet e smartphone. Un aiuto importante per pazienti e familiari per comunicare e combattere la solitudine. Ogni giorno gli infermieri dei settori Covid ... Leggi su lanazione (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbracci e carezze attraverso gli schermi di tablet e smartphone. Un aiuto importante per pazienti e familiari per comunicare e combattere la solitudine. Ogni giorno gli infermieri dei settori...

Ultime Notizie dalla rete : Covid babbo 'Addio babbo' in videochiamata dal reparto Covid PRATO - L'addio di una figlia al babbo malato di Covid - 19 è passato per l'apparente freddezza di una videochiamata. Ma è il solo contatto possibile tra i pazienti e i loro familiari nel contesto pandemico. Le videochiamate ...

Covid, babbo saluta la figlia per l'ultima volta con una videochiamata Elena, giovane infermiera dell'ospedale pratese, lavora da oltre un anno nell'area Covid. Ha dovuto affrontare tante sfide, come gli altri suoi colleghi; cambiare comportamenti e pratiche nel lavoro ...

