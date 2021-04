Advertising

zazoomblog : Covid 8864 nuovi casi e 316 morti. “Mario Draghi non ne ha azzeccata una” dice Massimo Galli - #Covid #nuovi… - ivl24_it : Covid-19 (19apr2021) | Bollettino ITALIA: 8864 nuovi contagi, 316 nuovi decessi e 19669 guariti - TSTARANTO : Covid: Il bollettino nazionale del 19 aprile. 8864 casi su 146728 test - HuffPostItalia : Covid, 8.864 casi e 316 decessi. Tasso di positività al 6% - fisco24_info : Covid Italia, oggi 8.864 contagi e 316 morti: bollettino 19 aprile: I dati di Protezione Civile e ministero della S… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 8864

LA NAZIONE

I numeri sono condizionati dal week end, ma indipendentemente da questo un dato spicca su tutti: è il numero dei decessi, ancora troppo alto. Sono 316. Numero già alto di per se', ma che di fronte a ...Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.694. Sono invece 316 le vittime in un giorno (ieri 251). In ...Roma – Coronavirus, oggi 8864 nuovi casi e 316 morti. Sono i dati diffusi dall’odierno bollettino del ministero della Salute sui contagi. Ieri i positivi registrati erano 12mila 694 e 251 i decessi pe ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.864 nuovi casi di coronavirus a fronte di 146.728 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 12.694 con 230.116 test). Il tasso di positività ...