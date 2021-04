Ceferin: «Superlega è uno sputo a chi ama il calcio. I giocatori non giocheranno Mondiali e Europeo» (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksander Ceferin ha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA della nascita della Superlega: queste le sue parole Aleksander Ceferin ha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA commentando la nascita della Superlega. Queste le parole del presidente della UEFA. «I giocatori impegnati in Superlega non parteciperanno né al Mondiale né all’Europeo. La Superlega è una proposta orribile, i pochi club partecipanti sono mossi da avidità. Superlega solo una questione di soldi, l’Uefa reinveste nel calcio il 90% dei suoi ricavi. La Superlega è uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via» L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksanderha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA della nascita della: queste le sue parole Aleksanderha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA commentando la nascita della. Queste le parole del presidente della UEFA. «Iimpegnati innon parteciperanno né al Mondiale né all’. Laè una proposta orribile, i pochi club partecipanti sono mossi da avidità.solo una questione di soldi, l’Uefa reinveste nelil 90% dei suoi ricavi. Laè unoa chi ama il, non lasceremo che ce lo portino via» L'articolo proviene daNews 24.

