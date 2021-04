Brunello Cucinelli, assemblea approva bilancio 2020 (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Brunello Cucinelli ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad 25.867.443 euro, mediante utilizzo della riserva straordinaria. Nel corso della seduta è stato anche presentato il bilancio consolidato di Brunello Cucinelli S.p.A., che ha chiuso il 2020 con ricavi netti pari a 544 milioni di euro (-10,5% rispetto ai 607,8 milioni del 2019) e un utile netto normalizzato pari a 2,7 milioni di euro rispetto a 49,3 milioni dell’anno prima. L’assemblea ha conferito a PwC l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e deliberato, con voto non vincolante, in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti dihato ildi esercizio al 31 dicembree deliberato di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad 25.867.443 euro, mediante utilizzo della riserva straordinaria. Nel corso della seduta è stato anche presentato ilconsolidato diS.p.A., che ha chiuso ilcon ricavi netti pari a 544 milioni di euro (-10,5% rispetto ai 607,8 milioni del 2019) e un utile netto normalizzato pari a 2,7 milioni di euro rispetto a 49,3 milioni dell’anno prima. L’ha conferito a PwC l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e deliberato, con voto non vincolante, in ...

Brunello Cucinelli, assemblea approva bilancio 2020 Il Messaggero

Monologo silano contro il Montalto. Vola la squadra di Brunello Trocini COSENZA – Non c'è due senza tre. Il vecchio adagio è il miglior modo per raccontare il terzo successo di fila del Cosenza "B", targato Brunello...

