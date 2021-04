Atalanta, un sorpasso lungo vent’anni: Gasp, Ruslan, Ilicic: è una panchina d’oro (Di lunedì 19 aprile 2021) La sensazione che questa volta il finale potesse essere diverso da quei pareggi tra Atalanta e Juventus che già erano un grande risultato, a Bergamo contro l'(allora) capolista, si è avuta dopo circa un’ora di gioco. Secondo tempo: esce Chiesa, entra Danilo, poco dopo esce anche Dybala ed entra Kulusevski. Pirlo aveva scoperto tutte le sue carte e Gasperini cominciava a mettere sul banco le sue, prima Ilicic e poco dopo Malinovskyi. Ecco, per la prima volta, in tanti confronti, abbiamo avuto l’impressione che l’Atalanta in panchina avesse qualcosa di più, per provare ancora a cambiare la partita. E volendo c’era ancora Miranchuk, o magari Lammers. Abbiamo parlato di panchina? E allora, una volta di più, dobbiamo celebrare mago Gasp. Al di là della mossa vincente di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) La sensazione che questa volta il finale potesse essere diverso da quei pareggi trae Juventus che già erano un grande risultato, a Bergamo contro l'(allora) capolista, si è avuta dopo circa un’ora di gioco. Secondo tempo: esce Chiesa, entra Danilo, poco dopo esce anche Dybala ed entra Kulusevski. Pirlo aveva scoperto tutte le sue carte eerini cominciava a mettere sul banco le sue, primae poco dopo Malinovskyi. Ecco, per la prima volta, in tanti confronti, abbiamo avuto l’impressione che l’inavesse qualcosa di più, per provare ancora a cambiare la partita. E volendo c’era ancora Miranchuk, o magari Lammers. Abbiamo parlato di? E allora, una volta di più, dobbiamo celebrare mago. Al di là della mossa vincente di ...

