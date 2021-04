Adriano | c' è un nuovo Imperatore | il figlio firma con un top club

Advertising

C'è un nuovo Imperatore nel calcio: è il figlio di Adriano Leite Ribeiro. 14 anni e figlio dell'ex bomber di Parma, Inter e Roma, ha firmato oggi il suo primo contratto con il Gremio. Entrerà a far parte ...