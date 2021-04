Vuelta CV Féminas | Chiara Consonni trionfa in volata

(Di domenica 18 aprile 2021) La voglia di vincere diappare sempre più implacabile. Dopo averto sulle strade del Belgio, la 21enne di Brembate Sopra si è confermata anche a livello del mare conquistando laCV. La competizione, dedicata alle ruote veloci, ha visto protagonista le ragazze della Valcar-Travel & Service che hanno condotto alla perfezione la giovane orobica alla seconda vittoria stagionale. Apparsa in grande crescita a livello internazionale, la velocista bergamasca non si è lasciata scappare l’occasione superando inla lecchese Barbara Guarischi (Movistar Team Women) e la francese Elodie Le Bail (Stade Rochelais-Charente-Maritime). A completare la magica giornata della formazione di Bottanuco ci ha pensato Martina Alzini che ha chiuso la competizione ...

Cicloweb_it : Italiane sugli scudi alla Vuelta CV Feminas: vince Consonni su Guarischi #VCVfeminas @valcar_ts @consonni_chiara -

In concomitanza con l'ultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana maschile, gli stessi organizzatori hanno proposto anche laCV Feminas , gara di un giorno di categoria UCI 1.1 e disputata su un percorso di 91.2 chilometri favorevole alle velociste. La corsa è vissuta su una sorta di duello tra Movistar Team e Valcar ...L'organizzazione ha cancellato anche la gara di un giornoCV Feminas in calendario per il 7 febbraio. Si allunga quindi la lista delle corse che dovranno essere ricollocate in un calendario ...