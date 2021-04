Supercross 2021 | Atlanta 3 | Roczen sbaglia | Webb approfitta

(Di domenica 18 aprile 2021) Che gare, che spettacolo! L’uscita numero 3 all’Motor Speedway, valida come 14esima prova del, regala spettacolo ed emozioni. A cominciare dalla 450 dove Kencommette un errore fatale che spalanca le porte al rivalissimo Cooper, leader di campionato. Colpi di scena anche nella 250 West, dove tra cadute, sorpassi ed un’altra bandiera rossa, abbiamo un vincitore a sorpresa (anche se forse sorpresa non lo è più). Questo e altro nella cronaca di oggi, in esclusiva sui nostri schermi!, cosa succede ad3 nella 450? Kensi ricorderà della finale della 450 per un bel pezzo. La storia comincia con l’holeshot di Aaron Plessinger, ma il tedesco di casa Honda gli sta alle ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: Supercross | Atlanta #3 2021, Musquin (KTM): “Pista difficile, perdevo tanto sulle whoops” ? di Federico Benedusi ?? https://t.… - federicob95 : RT @P300it: Supercross | Atlanta #3 2021, Musquin (KTM): “Pista difficile, perdevo tanto sulle whoops” ? di Federico Benedusi ?? https://t.… - federicob95 : RT @P300it: Supercross | Atlanta #3 2021, Anderson (Husqvarna): “Giornata positiva fino al main event” ? di Federico Benedusi ?? https://t.… - DanieleFassina : RT @P300it: Supercross | Atlanta #3 2021, Anderson (Husqvarna): “Giornata positiva fino al main event” ? di Federico Benedusi ?? https://t.… - P300it : Supercross | Atlanta #3 2021, Anderson (Husqvarna): “Giornata positiva fino al main event” ? di Federico Benedusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercross 2021

...un'altra pausa in vista del gran finale di Salt Lake City 1&2 dove verranno assegnati i titoli... Barcia, 246 Qui gli highlights della 450 dal canale Youtube delLa 250 La gara da vedere ...... Peter Sagan; il campione in carica di AMA, Cooper Webb; il campione del mondo di ... 2016, 2018 e. Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri ...Il pilota ufficiale della Kawasaki Pro Circuit Cameron McAdoo si è prima ribaltato in avanti e poi è stato catapultato in aria dalla sua stessa moto. Stordito ma illeso ha preso parte alla ripartenza ...Il tedesco della Honda ritrova il successo dopo 7 gare e si porta a soli 13 punti dal leader della classifica, Cooper Webb (Ktm), solo 6°. Secondo Chase Sexton, terzo Jason Anderson. In finale Webb ha ...