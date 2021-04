Spostamenti, ma non per tutti: regole e pass, cosa sapere (Di domenica 18 aprile 2021) Tra oltre un mese arriverà il pass e grazie al certificato ci si potrà spostare anche nelle regioni rosse e arancioni Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Tra oltre un mese arriverà ile grazie al certificato ci si potrà spostare anche nelle regioni rosse e arancioni

Advertising

pietrafocaia : @Mezzorainpiu @M_Fedriga E la scuola? Perché imporre l'obbligo della presenza? I ragazzi che vivono la DAD in modo… - IlMici8 : @MicK_ele @AndreaVicere Non è questo il punto Michele. Se poni delle limitazioni devi garantire a tutti di poterle… - regynadeserto : RT @Raffaella017: Ohhh!!!! Finalmente un po' di regole #ecchecavolo Ci sposteremo con il #PASS e la smetteremo di intralciare gli spostamen… - mepis76 : @movarturoelba Un'economia che non si evolve con gli eventi è di per sé un'economia morta. Il tempo libero che può… - vivere_svizzera : RT @elenaprimudaja: Ma non si era detto che il pass era per “facilitare gli spostamenti”? Ah non è così?? (fingere sorpresa??) https://t.co… -