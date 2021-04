Open Arms: Salvini, ‘scelta politica, vizio sinistra vincere in tribunale se non ci riesce a urne’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ho passato la mia prima domenica da imputato per sequestro di persona. Io ho fatto il mio quello per cui mi pagavano gli italiani. Vado a processo e mi sembra una scelta politica. E’ il solito vizio della sinistra che quando non ci riesce alle elezioni, prova a vincere in tribunale ma io paura non ne ho”. Lo dice Matteo Salvini al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ho passato la mia prima domenica da imputato per sequestro di persona. Io ho fatto il mio quello per cui mi pagavano gli italiani. Vado a processo e mi sembra una scelta. E’ il solitodellache quando non cialle elezioni, prova ainma io paura non ne ho”. Lo dice Matteoal Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

