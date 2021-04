Napoli-Inter, Gattuso dirama la lista dei convocati (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Inter, stasera alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Doveri di Roma. Non sarà del match Lozano, squalificato I convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, stasera alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Doveri di Roma. Non sarà del match Lozano, squalificato Iazzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

