Napoli e Inter non si fanno male | finisce in parità al Maradona

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - Paroladeltifoso : Top e Flop Napoli-Inter: Meret eterno indeciso, Manolas salva il risultato - napolista : Marchegiani: «Il Napoli ha fatto una bellissima partita, con qualità e personalità» A Sky: «Ha avuto il coraggio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

- Termina 1 - 1 il big match tra. Padroni di casa avanti al 36' del primo tempo grazie all'autorete di Handanovic , poi il pari nerazzurro arriva al 54' della ripresa con Eriksen ...In avvio ilfa possesso palla, l'crea occasioni: al 28' Darmian, servito da Lukaku, crossa in mezzo invece di calciare in porta. Poi e' lo stesso Lukaku a far tremare la traversa su un ...NAPOLI - Niccolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky dopo il pari col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Non e' un segreto che il nostro obiettivo e' lo scudetto.E' terminato 1-1 il big match tra Napoli e Inter, posticipo della 31esima giornata di Serie A. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 36' grazie a un clamoroso autogol di Handanovic. Nella ...