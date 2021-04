Milan-Genoa | programma e telecronisti Dazn Serie A 2020 2021

(Di domenica 18 aprile 2021) Ile isudi, match della trentunesima giornata di. Al Meazza partita della verità per i rossoneri che contro una squadra ostica devono tornare a vincere in casa per sfruttare la grande occasione offerta dai tanti scontri diretti tra le rivali per la corsa Champions. Fischio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 18 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Francesco Guidolin. SportFace.

Luca Antonini ha parlato della sfida tra le sue due ex squadreche andrà in scena alle 12.30 L'ex giocatore diLuca Antonini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato della sfida in programma oggi alle 12.30. ...LE PROBABILI FORMAZIONI(ore 12.30, Dazn)(4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao(3 - 5 -...Nel 'lunch match' della 12:30 il Milan ospita il Genoa per la 31esima giornata di Serie A. Caccia ai tre punti per la corsa Champions.Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Genoa, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Meazza partita della verità per i rossoneri che contro una squadra ostica devono tornar ...